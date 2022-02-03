Avrupa'ya Kavala tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hareketi öncesi açıklama yaptı.

''TARAFLARI İTİDALLİ OLMAYA VE DİYALOĞA DAVET EDİYORUZ''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. (Rusya-Ukrayna gerilimi) Yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, turizm gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Geçtiğimiz sene 2 milyonu aşkın Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora imza attık. Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları yakından takip ediyoruz. Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Bölgede arış için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME ADIMLARI



(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek.



AVRUPA KONSEYİ'NİN KAVALA KARARI



Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Kendi mahkemelerimize saygı duymayanlara bizim saygımız olmayacak.

YUNANİSTAN'IN MÜLTECİLERE TAVRI

(Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil. Botlarda şişlenerek batırılan ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Yunan medeniyetinin adeta bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konu ile ilgili Avrupa Birliği (AB) dünya sessiz kalmıştır. 12 insanın donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar.''