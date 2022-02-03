Künye
Kıbrıs 13
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
Flaş Haber
Kıbrıs'ta deprem!
Kapat

Avrupa'ya Kavala tepkisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi açıklama yaptı. Rusya-Ukrayna gerginliğine ilişkin konuşan Erdoğan, ''Tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararıyla ilgili ise, ''Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız'' şeklinde konuştu.

03 Şubat 2022 Perşembe 09:39
66 Okunma
Avrupa'ya Kavala tepkisi
banner108

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hareketi öncesi açıklama yaptı.

''TARAFLARI İTİDALLİ OLMAYA VE DİYALOĞA DAVET EDİYORUZ''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Önemli bölgesel konularda fikir alışverişi yapacağız. (Rusya-Ukrayna gerilimi) Yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ticaret, turizm gibi alanlarda ciddi mesafeler katetmiştir. Geçtiğimiz sene 2 milyonu aşkın Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora imza attık. Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları yakından takip ediyoruz. Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. Bölgede arış için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME ADIMLARI

(İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti) Mart ayının ortalarında bu ziyaret gerçekleşecek.

AVRUPA KONSEYİ'NİN KAVALA KARARI

Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz de tanımayız. AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Kendi mahkemelerimize saygı duymayanlara bizim saygımız olmayacak.

YUNANİSTAN'IN MÜLTECİLERE TAVRI

(Yunanistan tarafından geri itilen 12 sığınmacının ölümü) Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil. Botlarda şişlenerek batırılan ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Yunan medeniyetinin adeta bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Bu konu ile ilgili Avrupa Birliği (AB) dünya sessiz kalmıştır. 12 insanın donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar.''

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı sürat kazaya neden oldu
Aşırı sürat kazaya neden oldu
Tatar ve Sucuoğlu'ndan depremle ilgili açıklama...
Tatar ve Sucuoğlu'ndan depremle ilgili açıklama...
Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor
Enver Bahçeciler yarın yargı huzuruna çıkıyor









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim