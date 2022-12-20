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Avsoy ve Bulut'un ölüm nedenleri belirlendi

Mehmet Avsoy ve Mustafa Bulut'un ölüm nedenleri yapılan otopsiler sonucu belirlendi.

20 Aralık 2022 Salı 15:04
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Avsoy ve Bulut'un ölüm nedenleri belirlendi



Polisin söz konusu ölüm olaylarıyla ilgili açıklaması şöyle:

18.12.2022 tarihinde, tedavi görmekte olduğu Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Girne’de sakin Mehmet AVSOY              (E-51)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “beyin kanamaları ve beyin ödemi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir. 

Kalp krizi... 

16.12.2022 tarihinde, Lefkoşa’da, kalmakta olduğu ikametgahta aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mustafa BULUT (E-66)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir. 
 

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Mehmet AVSOYMustafa BulutOtopsiAni ölümPolis
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