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Avtepe - Kuruova köyleri arasındaki arazide yangın çıktı

Yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları devam ediyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:03
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Avtepe - Kuruova köyleri arasındaki arazide yangın çıktı

Avtepe - Kuruova köyleri arasındaki arazide, bugün saat 15:15’te    meydana gelen yangın sonucunda yaklaşık 18 dönümlük alan içerisindeki makilik alan ve kuru otlar yandı. 
Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri,  Yenierenköy Belediyesi’ne ait su tankerleri ile müdahale ediliyor.  Yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları devam ediyor.

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