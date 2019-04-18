'Avukat Asena Kadınlardan Özür Dilemeli'

Cinayet duruşmasında eşini öldüren adamı savunan Avukat Asena'nın sözleri tepki çekti. Mesarya Kadınları İnisiyatifi, savunma esnasında "Toplumun %80'i bu olayı dinlese belki de iyi etti diyecektir" ifadesini kullanan Avukat Asena'yı kadınlardan özür dilemeye çağırdı.

Açıklama şöyle:

AV. ASENA'DAN KADIN CİNAYETLERİNİ MEŞRULAŞTIRAN SAVUNMA

Geçtiğimiz yıl boşanma aşamasında kocası İbrahim Erhalk tarafından evinde öldürülen Nigar Cinayeti'nin duruşmaları devam ediyor. Karısını av tüfeğiyle öldürdüğünü kabul eden zanlının avukatı Mustafa Asena savunma esnasında "Toplumun %80'i bu olayı dinlese belki de iyi etti diyecektir" ifadesini kullandı.

Avukat Asena'nın savunmasını geri çekip, Nigar' ın ailesi dahil tüm toplumdan özür dilemesi gerekir.



Ayda ortalama iki kadın cinayetinin gerçekleştiği Kuzey Kıbrıs' ta bu tür söylemleri, savunlamarı kabul etmeyeceğiz. Kadın cinayetleri ideolojiktir.Avukatlık meslek etiğine uymayan savunmalar ise bu ideolojiyi ve kadın düşmanlığını beslemektedir.Toplumun %50 sini oluşuran biz kadınlar, ataerkil zihniyetin savunuculuğunu yapan hukukçuları ifşa edip, kınamaya devam edeceğiz.