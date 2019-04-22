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Avukat Salih Can Doratlı'dan Karpaz Gate Marina Açıklaması

Yenierenköy Belediyesi Avukatı Salih Can Doratlı, Karpaz Bay Resort Ltd. Avukatı Oktay Çınar’ın bir TV programında yapmış olduğu açıklamalara cevaben bir açıklama yaptı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:38
Avukat Salih Can Doratlı'dan Karpaz Gate Marina Açıklaması
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Avukat Salih Can Doratlı açıklamasında bahsi geçen işletmenin halen işyeri çalıştırma ruhsatına sahip olmadığını belirtti.

İŞTE O AÇIKLAMA

Karpaz Bay Resort Ltd. Avukatı Sayın Oktay Çınar’ın 20.04.2019 tarihinde Kanal Sim Ana Haber Bülteni’nde, Yenierenköy’deki Marina ve Turistik Tesisin bazı binalarının mühürlenmesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara cevaben aşağıdaki hukuki gerçekleri kamuoyu ile paylaşmak isterim:

1. Marina, marina faaliyetlerini halen yürütmekte olup, mühürlenen sadece özel şirkete ait bazı binalardır.

2. Mevzuata atıfta bulunularak, işyeri harcının sadece bir defaya mahsus tahsil edildiği bilgisi verilmiş olmakla birlikte, bunun işyeri çalıştırma ruhsatı ile alakası yoktur.

3. İşyeri çalıştırma ruhsatları senelik olup, her sene yeni çıkarılır, süresi sonunda da geçerliliğini yitirir. Yani yapılan işlem yenileme değildir.

4. Daha önceki yönetimlerce hatalı olarak ruhsat verilmiş olması, ruhsat sene sonunda geçerliliğini yitirdiğinden bir hak kazandırmaz.

5. İşyerinin hukuki statüsünde bir hata olduğu fark edildiğinde, ruhsat yürürlükte iken dahi iptal edilebilir.

6. Ruhsatı sene başında yenileme yükümlülüğü işyerine aittir.Buna rağmen Belediye makul süre önce, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, işyerine bildirimde bulunmuştur.

7. Evrak sunma görevi işyerine ait olup, Belediye’nin talepte bulunması diye bir husus yoktur. Buna rağmen Belediye, gerekli evrakları defaten talep etmiş ancak bu evraklar arasında olması gereken Tapu Vaziyet Planı asla sunulamamıştır.

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8. Karpaz Bay Resort Ltd., Tapu Vaziyet Planını halen sunabilmiş değildir.

9. Yapılan araştırmada, binalar dahil, tesisin büyük bir bölümünün dolgu alan üzerine inşa edilmiş olduğu, Tapu Vaziyet Planında bu yapıların görülmediği ve Tasvip Şahadetnamesinde belirtilen parseller üzerinde yapı bulunmadığı tespit edilmiştir. Özetle binaların tapu kaydı yoktur ve kayıt işlemlelerinin başlatıldığına dair belge de, kendilerinden talep edilmiş olmasına karşın sunulamamıştır.

10. Bunun üzerine, yine Belediye’nin talebi üzerine yapılmış olan Ruhsat verilmesi talebi, hukuka uygun ve gerekçeli olarak reddedilmiştir.

11. Anılan işletme halen işyeri çalıştırma ruhsatına sahip değildir ve ruhsatsız işyerleri yasa gereği mühürlenmektir. Mühürleme yasaya uygundur.

12. Yasadaki mühürlemeye yetki veren “izinsiz açılan işyeri” ibaresi, yeni açılan anlamında değil, açık bulundurulan anlamında olup, ruhsatsız bir işyerinin mühürlenmesinin yasal olmadığı ileri sürülemez.

13. Konu mühürleme faaliyetinin devam eden dava ile ile hiçbir ilgisi yoktur. Devam eden dava, Belediye’nin talep etmiş olduğu işyeri vergilerinin ödenmemesi için açılmış olup halen askıdadır.

14. Konu dava 2019 senesi Ocak ayında açılmış olup, işyeri ruhsatı 2018 sonunda bitmiştir. Dolayısı ile davaya bağlı bir mühürleme olacaksaydı, Ocak ayında olurdu.

15. Devam eden dava ile mühürleme arasındaki tek bağlantı, Karpaz Bay Resort Ltd.’in konu davada, işyeri vergisi ile ilgili olarak dolgu arazinin tapuya kaydı olmayan bir arazi olduğunu iddia ederken, işyeri ruhsatı alma noktasında, bunların tapuya kayıtlı gibi işlem görmesinde ısrar etmesidir. Özetle Karpaz Bay Resort Ltd., bazı vergilerle ilgili olarak yasallığını sorgulattığı işyeri için ruhsat talep etmektedir.

Avukat Salih Can Doratlı

Yenierenköy Belediyesi Avukatı

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Son Güncelleme: 22.04.2019 12:50
Anahtar Kelimeler:
Salih Can Doratlı
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