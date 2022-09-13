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Avukatlar mahkemeye çıkarıldı

Avukat Emre Kadri, Avukat Batur Sağlamer ve iş insanı Halil Kahraman, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında teminat duruşmasına çıkarıldı.

13 Eylül 2022 Salı 16:36
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Avukatlar mahkemeye çıkarıldı


Teminat duruşmasına çıkarılan Emre Kadri, suç geliri aklama, suç gelirine teşebbüs etme, Batur Sağlamer, suç gelirine iştirak etme ve bildirim yükünü yerine getirmeme, Halil Kahraman ise suç gelirini aklama bildirim ve yükümlülüklerini yerine getirmememe suçlarıyla yargı karşısına çıkarıldı. 
Emre Kadri, 100 bin TL nakit teminat ve yurt dışı yasağı ve bir KKTC vatandaşının 250 bin TL'lik kefaletle, Batur Sağlamer ise yurt dışı yasağı 50 bin TL'lik nakit teminat ve bir KKTC vatandaşının 200 bin TL kefalet koşuluyla, Halil Kahraman ise yurt dışı yasağı 50 bin TL'lik nakit teminat ve bir KKTC vatandaşının 250 bin TL kefalet şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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