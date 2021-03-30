AVUNDUK: “BU TESCİL ‘TAMAM’ DEĞİLDİR”

GÜNDEM KIBRIS

Hellimin coğrafi tescili ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avunduk, “Hellimin sütü ile ilgili oran üzerinde yeni senaryo 15 yılda küçük baş hayvan sütünün yüzde 51’i buluruz. Bu 15 yılda geçiş sürecini buluruz. Güney Kıbrıs’ta üreticilerin, Tarım Bakanlığı ile de ters düştü. Daha kolay üretim olsun diye farklı şekillerde hellimler üretildi, light hellimler üretildi. Şimdi bu durumda bunların üzerine hellim yazılamaz. Yani bu tescil doğru değildir. Halbuki bizim ürettiğimiz farklı hellimler, pazarda alıcı buldu. Şimdi bu insanlar da bunlardan mahrum kalacak. Bu verimimizi düşürecektir” dedi.