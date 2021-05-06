Avunduk: “İş insanımız çok ciddi kayıplar yaşadı”

GÜNDEM KIBRIS

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Avunduk, “Bizim önümüz birazcık açılsa, ulaşamayacağımız nokta ve pazar yoktur. Bu kısıntılı şartlarda neler yapabildiğimiz ortada. İlk kapandığımız dönemde, korktuk ve tedirgin olduk. Hiç kimse ne yapacağını bilmezdi. Birikimlerimiz vardı, cebimizde para vardık. Ekonomi biraz küçüldü, buna da şükrettik. Ardından bir kapanma daha, bir kapanma daha gündemde. Ama bu süre içerisinde, köprünün altından çok sular aktı, ağacın dallarından çok yaprak döküldü. İş insanımız çok ciddi kayıplar yaşadı, üretim çok düştü. Alım gücü çok düştü. Borçlanmalar arttı, faizler yükseldi. Bu da sanayicinin fakirleştiğini gösteriyor. Ekonomimiz küçüldü, esnaf zaten perişan olmuş” dedi.