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Avunduk, KTSO Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanlığı için adaylığını duyurdu; yeni dönemle ilgili hedeflerini anlattı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:59
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Avunduk, KTSO Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı ve Başkan adayı Candan Avunduk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 22 Mayıs tarihinde gerçekleştireceği Olağan Genel Kurulu’nda aday olacağını belirterek, yeni dönemle ilgili hedeflerini anlattı.

Avunduk, basın toplantısında ekibini de basına tanıttı.

Candan Avunduk yaptığı açıklamada “Yeni dönemde de mevcut projelerin geliştirilmesi, başlattığımız projelerin tamamlanması ve hazırladığımız yeni projeleri hayata geçirerek Kıbrıs Türk Sanayisine ve sanayicisine kazandırmak için yola devam diyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Candan Avunduk
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