AVUNDUK: “SAĞLIĞIMIZI KORURSAK EKONOMİMİZİ DE KORURUZ”

Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası çatısı altında beş şirketin Dubai’de Gulfood Gıda Fuarı’na katıldığını söyleyen Avunduk, “Dubai’de fuara katıldık. Bu fuara direk alıcılar geliyor. Her taraf sağlık açısından kontrol altında, insanlar geliyor. İşi olanlar fuara geliyor. Bu fuar nedeniyle ciddi anlamda bağlantılar kurulabiliyor. Fuar dün açıldı. Bundan sonraki günlerde ciddi alıcılarla temas kurabileceğimize inanıyorum” dedi.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesini de yorumlayan Avunduk, “Sayın Oktay ile görüşmemiz yararlı olacaktır. İlk görüşmemizi Eylül ayında yapmıştık, onun devamı niteliğindedir. Bizim Covid-19’un dünyada ve ülkemizde, tamamen ortadan kalkmasını bekleyecek ne sosyal ne de ekonomik yapımız var. Biz de ekonomimizi ve sağlığımızı nasıl koruyacağımıza bakmamız lazım. Bu da aşılanma ile olur. Bu anlamda gerek Türkiye Cumhuriyeti ile gerekse Avrupa Birliği ile aşı temini konusunda temasa geçmemiz gerekmektedir. Kendimizi korurken, ekonomimizi ve sağlığı da korumamız lazım. Sağlığı koruduktan sonra, emin olun ki sağlığımızı da koruruz” dedi.