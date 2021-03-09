AVUNDUK: “SANAYİ BÖLGELERİNİ SANAYİCİLER YÖNETSİN”

GÜNDEM KIBRIS

Hellim konusunda açıklamalarda bulunan Avunduk, “Hellim konusunda tescilin şu anki yapısıyla geçerse, şu anki yapıdan Kıbrıslı Türklerin faydalanamayacağını söyledi. Günde üretilen sütün miktarı 450 tondur. Bizde sütlerin devlet tarafından ödeniyor. Bu konuda kimse muzdarip olmaz. Günün koşullarında daha modern ve daha uygulanabilir önerilerde bulunduk. Ne yazık ki bu öneriler kabul görmedi” dedi.

Sanayi bölgeleri konusunda da açıklamalarda bulunan Avunduk, “Sanayi bölgelerini biz yönetebiliriz. Sanayi bölgeleri, oranın yerleşiklerinin oluşturacağı yapılarla yönetilir. Sanayi Odası’nın da o yönetimlerde sadece bir üyesi olur. Merkezi denetim de orayı denetler. Türkiye Cumhuriyeti’nde de bu vardır. Hatta sanayi bölgeleri için, çok düşük faizle krediler de çıkartılır. Elektrik ile ilgili de ihaleye çıkarlar. Biz ise en pahalı elektriği kullanırız” dedi.