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Avustralya, 2022'yi muazzam bir havai fişek gösterisiyle karşıladı

2021'in ardından dünyada bazı ülkeler 2022'ye şimdiden giriş yaptı.

31 Aralık 2021 Cuma 19:18
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Avustralya, 2022'yi muazzam bir havai fişek gösterisiyle karşıladı
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Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da 2022'ye girdi. Coşkuyla karşılanan yeni yıl için Sydney kentinde geleneksel kutlama töreni, ışık şovu ve havai fişek gösterisiyle yapıldı.

City of Sydney kanalından yayınlanan görüntülerde, köprüye döşenen ışıklar renk değiştirirken; havai fişek gösterisi yaklaşık 13 dakika sürdü.

Avustralya, 2022'yi muazzam bir havai fişek gösterisiyle karşıladı

YENİ YILA GİREN İLK ÜLKELER

Yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle 13.00'te 2022'ye "merhaba" dedi. Yeni Zelanda da, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. Türkiye saatiyle 14.00'de 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi.

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