"Ay başında ihaleye çıkılacak"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Girne Amerikan Üniversitesi’nin yarım kalmış hastanesi konusunda ay başında ihaleye çıkılarak, yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin borçlarını ödeme planı hakkında bilgiler verdi.

Salgın konusunda, koronavirüsle mücadele için, Bakanlığını ilk etapta 30 milyonluk bir ödenek ayırdıklarını ve bu paranın ilk etapta tamamının kullanıldığını söyleyen Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak ilettiği talepleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Pandemi hastanesi konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Amcaoğlu, bu süreçte hiçbir şey yapılmadığının söylenerek, kapıların daha fazla kapatılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Amcaoğlu, ülkenin altyapı eksiklikleri olduğunu kendilerinin de dile getirdiğini, şikayet etmenin dışında icraat yapmak için çalıştıklarını vurguladı.