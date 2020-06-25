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"Ay başında ihaleye çıkılacak"

Maliye Bakanı Amcaoğlu, Meclis Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Girne Amerikan Üniversitesi’nin yarım kalmış hastanesi konusunda ay başında ihaleye çıkılacağını söyledi.

25 Haziran 2020 Perşembe 14:44
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"Ay başında ihaleye çıkılacak"

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Girne Amerikan Üniversitesi’nin yarım kalmış hastanesi konusunda ay başında ihaleye çıkılarak, yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. 

Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin borçlarını ödeme planı hakkında bilgiler verdi. 

Salgın konusunda, koronavirüsle mücadele için, Bakanlığını ilk etapta 30 milyonluk bir ödenek ayırdıklarını ve bu paranın ilk etapta tamamının kullanıldığını söyleyen Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak ilettiği talepleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti. 

Pandemi hastanesi konusunda yapılan çalışmaları da anlatan Amcaoğlu, bu süreçte hiçbir şey yapılmadığının söylenerek, kapıların daha fazla kapatılmasının doğru olmadığını dile getirdi. 

Amcaoğlu, ülkenin altyapı eksiklikleri olduğunu kendilerinin de dile getirdiğini, şikayet etmenin dışında icraat yapmak için çalıştıklarını vurguladı. 

Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıOlgun Amcaoğlu
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u 2020-06-25 15:24:44

niye şimdi çıkmaz ihalelye ? aylık rahatsızlığı mı var şirketlerin

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osman 2020-06-25 15:42:28

gaü'ye hastahane karşılığı 6 milyon euro vermek için anlaşıyorlar. bunun 2 milyon eurosunu ödüyorlar. şimdi de gaü'nün borçlarının yapılandırılmasından bahsediyor!!! kimin kime borcu var belli değil.

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O.Ç 2020-06-25 15:47:24

serhat p..z..gi devlete vergisini ödemez,çalışanlarını ödemez, sigoretalarını yatırmnaz üstüne devletten 30 milyon tl alır..UBP_HP sabahı bulamayacaksınız

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