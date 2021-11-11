Ay sonu itibariyle bir kaynağa ihtiyacımız var!

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan, gazeteci Levent Kutay’ın sunduğu “50+1” programına konuk olarak, 2022 bütçesi ve Kasım ile Aralık aylarına yönelik kamu maaş ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

“2022 Yılı bütçesinde yüzde 24'lük bir büyüme var"

2021 yılı bütçesinin 10 milyar 210 milyon TL olarak geçtiğini ancak daha sonra komitede bir artırımı yapılarak bu rakamın 10 milyar 280 milyon TL civarına çıkarıldığını ifade eden Oğuz, 2022 yılı bütçesinin 12 milyar 700 milyon TL’ye olduğunu, bunun da yüzde 24’lük bir büyümeye işaret ettiğini kaydetti.

Dünyadaki ekonomik zorlukların, KKTC’yi iki katı etkilediğini ifade eden Oğuz, “Dövizin ülkemize çok ciddi etkileri var” dedi.

“Bu yılki bütçe açığı 1 milyar 460 milyon TL"

2022 yılı bütçesini geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu’ndan geçirdiklerini anımsatan Oğuz, muhalefet ile varılan mutabakatla bütçenin, 16 – 18 Kasım tarihleri arasında komitede, daha sonra ise 3 gün süreyle Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek geçirileceğini kaydetti.

Geçtiğimiz yıl bütçede 830 milyon TL’lik bir açık öngördüklerini ancak daha sonra bu açığın büyüdüğünü aktaran Bakan Oğuz, “Bu yıl ise 1 milyar 460 milyon TL bütçe açığımız var. Bu kapsamda, bu hedefe bağlı olmak adına tasarruf tedbirlerimiz olacak” dedi.

Kasım-Aralık ile 13'üncü maaşlar...

Kasım ve Aralık ayı maaşları ile 13’üncü maaşların ödenmesi noktasında herhangi bir sorunun olup olmadığına ilişkin soru üzerine Maliye Bakanı Oğuz, “Bütçe olanakları gerçekten kısıtlı” diyerek, “Maaşların ödenmesiyle ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor… Devletin maliyesi sadece maaş ödemek üzerine kurulu değil. ‘Maaş istiyoruz, borçlan’ diye bir dünya da yok” şeklinde konuştu.

“Ay sonu itibariyle kaynağa ihtiyacımız var"

Oğuz, “Kasım sonu maaşlarıyla ilgili, hükümetin güvenoyu almasının ardından mutlaka Türkiye Cumhuriyeti’ne bir ziyaret yapılacak, bu konular görüşülecek. Hem 2022 yılı mali işbirliği protokolü, hem de iki ülke arasındaki ilişkiler açısından bir görüşme yapılacak. Bir kaynak aktarımı sağlanacak. Ay sonu itibariyle bir kaynağa ihtiyacımız var” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası