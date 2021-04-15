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AYAĞIMIZA GELEN DEVRİM FIRSATI

Ali Kişmir'in bugünkü köşe yazısı...

15 Nisan 2021 Perşembe 09:05
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AYAĞIMIZA GELEN DEVRİM FIRSATI

Yıllardır Türk Lirası yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı!..
Türkiye Cumhuriyeti ekonomik anlamda hapşırsa, biz grip oluyoruz!..
Ve yine yıllardır bir kesim insan Euro’ya geçmemiz gerektiğini söylüyor!..
Fakat bu da mümkün değil çünkü Avrupa Birliği’nin müktesebatı adanın kuzeyinde uygulanmıyor!..
Daha anlaşılır olması için şöyle izah edeyim, biz TC’nin bir alt yönetimi olduğumuz için Euro’ya geçebilmemiz mümkün değildir!..
Peki, kurtuluş ne mi?
Şu anda dünyada bir devrim yaşanıyor!..
Dijital devrim!..
Üstelik bu devrime ayak uydurmamızı engelleyecek bir ambargo da yok!..
Kripto Para devrimi şu anda tüm dünyayı sarmış durumda!..
Türkiye Cumhuriyeti de bu devrimi önemli bir yerinden yakaladı ve ayak uydurdu!..
Yalnız Türkiye’de bu devrime öncülük eden TC Vakıf Bank, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aynı tavrı göstermiyor!..
Yerel bankalarımızın dünyaya açılan bir İBAN’ı olmadığı için Vakıf Bank’tan bu istendi fakat ret cevabı alındı!..
Peki, neden?
Çünkü yine bilindik konu, bağımlılık!..
Oysa bu bir fırsat!..
Ve biz bunu devasa bir fırsata çevirebiliriz!..
Kendi para birimimizi yaratıp ekonomik bağımsızlığıma kavuşabiliriz!..
Bakınız, bu yazdıklarımı en fazla 2 yıl sonra okuduğunuzda kafanızı duvarlara vuracaksınız!..
“Vallahi adam yazdıydı” diyeceksiniz!..
Bu ülkede şu anda lisanlı bir şekilde Kripto Para işi yapanlar var!..
Devlet olarak TC üzerinden bu akışı sağlayamıyorsan, o zaman bu insanlardan yardım talep edersin, sana bir sistem kurarlar ve sen de tüm dünya ülkeleriyle aynı anda dijital devrimini gerçekleştirirsin!..
Bu devrim bizlere;
-Kendi para birimimizi...
-TL’ye olan bağımlılıktan kurtulmamızı...
-Dünyaya bağlanmamızı...
Ve geleceğimizi kurtarmamızı vaadediyor!..
Hala duruyor musunuz?

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