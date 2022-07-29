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Ayağına sıktı...

Girne’de meydana gelen ‘Silahlı soygun’ olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar M.D.H, N.G Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlılardan S.K ise mahkemeye çıkarılmadan aleyhine dava okunarak serbest bırakıldı. 

29 Temmuz 2022 Cuma 19:56
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Ayağına sıktı...
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Girne Adli Şube de görevli Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, olayın Girne’de 20 Temmuz Stadyumu arkasında bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldiğini söyledi.

Polis tarafından aranmakta olan zanlı M.K'nin ofiste öderim diyerek Pearl isimli Cep Telefonu mağazasından 10 adet binlerce TL değerinde cep telefonunu sipariş ettiğini söyledi.

 Müfettiş Muavini M.K'nin, telefonları getiren B.A'yı tasarrufunda bulundurduğu 7.65 çapında tabanca ile ayağından vurarak zanlı M.D.H'nin yanına kaçtığını kaydetti.

D.H'nin M.K'yı  Mağusa’ya kaçırdığını ifade eden Müfettiş Muavini Hüseyin Zaifer, zanlı D.H'nin sabaha karşı Minareliköy’de tutuklandığını söyledi.

Zanlı N.G'nin ise çalıntı olduğunu bilmesine rağmen dövme yaptırması borcuna karşılık M.K'den  bir adet 25 bin TL ipohone pro 13 marka cep telefonu aldığını kaydeden polis zanlıya hırsızlık mal kabulü suçu getirildiğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme her iki zanlının 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. 

Son Güncelleme: 29.07.2022 20:47
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