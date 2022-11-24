Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
Vural Bozlar hakkında karar açıklandı!
20 ay hapis yatacaklar
20 ay hapis yatacaklar
Ölümlü kazada karar açıklandı!
Ölümlü kazada karar açıklandı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
banner107

Ayak kokusuna kesin çözüm önerileri

Utanmanıza ve çekinmenize gerek yok çünkü ayak kokusu herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Bazen bir sağlık sorunu veya yanlış ayakkabı seçimi buna neden olabilir. Ancak kurtulmak mümkün!

24 Kasım 2022 Perşembe 22:48
0 Okunma
Ayak kokusuna kesin çözüm önerileri



Güzel görünmek, güzel kokmak ve güzel gülmek... Aslında bunlar, herkesin istediği şeyler arasında yer alıyor.

Özellikle kadınlar bu üçüne çok dikkat ediyor. Fiziksel özellikler ve görünüş, kadınların önem verdiği konuların başında yer alıyor.

Bakımlı ve kendisine değer veren erkeklerin sayısı da az değil. Ancak güzel kokma olayı her zaman gerçekleşmeyebiliyor.

Dışarıdan bir parfümle bunu halledebilirsiniz ancak içeriden kokmanın çözümünü bulamıyor olabilirsiniz. İçeriden kokmaya "ayakları" örnek olarak gösterebiliriz.

Ayak kokusu herkes için rahatsız edici bir durumdur ve bazı kişiler, kurtulmak için çözüm önerileri arar. Ayak kokusunun nedenleri arasında da birden fazla sebep olabilir.

Bir sağlık sorunu veya yanlış ayakkabı seçimi, ayak kokusunu doğurabilir.Ancak bazı öneriler sayesinde bu kokudan kurtulmak mümkün.

Utanmanıza ve çekinmenize gerek yok çünkü bu herkesin başına gelebilen bir durumdur. Peki, ayak kokusu nasıl geçer?

Ayak kokusu nasıl geçer?

Ayak kokunuzdan kurtulmak için doğru bir ayakkabı seçmeniz gerekiyor.

Ayakkabı içinde hava geçişini sağlayan bez/filenin ve orijinal deri esnek ayakkabılar, kokuya engel olabilir. Sizi en rahat hissettirecek ayakkabıyı seçin.

Bu ayakkabıları üst üste giymemeye de dikkat edin. Ayrıca akşam eve geldiğinizde, içinin hava alması için ayakkabıları balkonda bırakın.

Hafta bir kez suyun içerisine sirke atın ve ayaklarını 15 dakika kadar, bu suyun içerisinde bekletin. Sirke birçok soruna iyi geliyor. Eğer ayaklarınızla alakalı bir sağlık sorununuz varsa, sirke sayesinde kurtulabilirsiniz.

Diğer bir yöntem ise tuzlu sudur. Sirkeli suyun dışında, yine ayaklarınızı 15 dakika kadar tuzlu suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Bir diğer yöntemde ise çay ve soda kullanılmaktadır. Çay ve soda atılan suyun içerisinde bekleyen ayakların kokusu hafiflemektedir.

Ayak kokusuna sebep olan polyester bazlı çoraplardan uzak durulmalı yerine yumuşak dokulu pamuk çoraplar tercih edilmelidir. Sadece ayakkabı değil, giydiğiniz çoraplar da oldukça önemlidir.

Ayrıca ayaklarınızı kuru tutun. Islak ve nemli kalmasına izin vermeyin. Uzun süre ayaklarınızın ayakkabı içerisinde kalmasına da izin vermeyin.

Ancak yukarıda anlattığımız uygulamalar kokuya iyi gelmediyse, mutlaka bir doktora başvurun. Ciddi bir sağlık sorununuz olabilir ve bu da ayak kokusunu doğuruyor olabilir.

Anahtar Kelimeler:
SağlıkAyak Kokusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergül Ekici’nin üzen vedası!
Ergül Ekici’nin üzen vedası!
Lefkoşa - Güzelyurt yolunda alkollü sürücü kazaya neden oldu!
Lefkoşa - Güzelyurt yolunda alkollü sürücü kazaya neden oldu!
İskele'de telefon hatlarında arıza!
İskele'de telefon hatlarında arıza!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim