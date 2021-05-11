Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu

Ayakkabıları giyip yola devam edelim

Cüneyt Oruç'un bugünkü köşe yazısı...

11 Mayıs 2021 Salı 08:40
95 Okunma
Ayakkabıları giyip yola devam edelim

Bir grup yazar arkadaşıyla öğle yemeği yiyen Ernest Hemingway, arkadaşlarına çok kısa bir öyküyle bile insanları hüzünlendirebileceğine dair bir iddia ortaya atıyor. 
Elbette, diğer yazarlar buna inanmıyor. Hemingway her birisine masanın ortasına 10 dolar koymasını ve yanılıyorsa aynı miktarı kendisinin ödeyeceğini söylüyor...
Bir mendilin üzerine hızlı şekilde altı sözcük yazan Hemingway, onu arkadaşlarına uzatıyor...
Arkadaşları tek bir kelime dahi etmeden bu parayı ona veriyor. Mendilde şu altı sözcük yer alıyor: 'For sale: Baby shoes. Never worn.' 
Türkçesi şöyle... 
'Satılık: Bebek ayakkabıları. Hiç giyilmemiş.' 
Bu dünyada nice hayaller kuruyoruz. Nice beklentilerle yaşıyoruz. Bazen gerçekleşiyor, bazen gerçekleşmiyor. Ama günün sonunda elimizdekilerle yaşamaya alışıyoruz. 

İsyan etmek yerine şükretmek, bardağın boş tarafı yerine dolu tarafını görmek, hayatı daha katlanabilir kılıyor. 
Tanrı, bize bir ömür verdi. Onu içini istediğimiz gibi doldurmak için sonsuz bir özgürlüğü de beraberinde ekledi. 

Biz Hemingway’in altı kelimelik öyküsünde olduğu gibi o bebek ayakkabılarını hiç boş bırakmadık. Onları giydik, eskittik. Sonra nice nice ayakkabılar eklendi o bebek ayakkabılarına. 
O ayakkabılar bizi bazen istediğimiz hedefe doğru yürüttü. Bazen tökezledik. Ayakkabı ayağımızdan çıktı. 
Ama hep yeni bir ayakkabı bulup yola devam etmesini bildik. 
Şüphesiz bazen o ayakkabı çok konforlu oldu. Ama bazen bizi sıkan ayakkabıları da giymek zorunda kaldık. 
Ama her ne olursa olsun, çıplak ayakla yürümek zor olduğundan belki de hep dayandık. 
Ayaklarımız kanasa da yürümeyi bildik. 
Çünkü yürümesek düşecektik. 
Bu ülke de yıllardır düşmemek için yürümeye çalışıyor. Bazen ayakları kanıyor.  Bazen cam üzerinde yürütülür gibi eziyet görüyor. 
Ama yürümekten bir an olsun hiç vazgeçmiyor. 
Bugünlerde biz ölmeden ayakkabılarımızı ayağımızdan çıkarmak isteyenler var. Ayağımıza taş değmesin bizi koruyan Türkiye ile aramıza girmek isteyenler var. 
Ancak nafile. Bu halk o ayakkabılar olmadan yürümek istemiyor. Türkiye’siz yürümek şöyle dursun, böyle bir hayatı tasavvur dahi etmiyor...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SOL HAREKET’İN 1. OLAĞAN KONGRESİ 29 MAYIS’TA YAPILIYOR
SOL HAREKET’İN 1. OLAĞAN KONGRESİ 29 MAYIS’TA YAPILIYOR
"HERŞEY HAYALLE BAŞLAR. BUNUN TEMELİNDE İNANÇ YATAR. İNANIRSANIZ BAŞARIRSINIZ."
"HERŞEY HAYALLE BAŞLAR. BUNUN TEMELİNDE İNANÇ YATAR. İNANIRSANIZ BAŞARIRSINIZ."
AB'nin aşı adaleti kınandı!
AB'nin aşı adaleti kınandı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim