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Ayakta zor durdu

23 yaşındaki eşi Burcu Okumuşu yol ortasında 5 yerinden bıçaklayarak öldüren ve 5 aydan beri hücrede tutulan Özgür Okumuş mahkemeye bitkin halde çıktı.

26 Eylül 2017 Salı 10:18
Ayakta zor durdu

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde, tartıştığı eşi Burcu Okumuş’u, şehrin en işlek caddesinde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Okumuş, dün Gazimağusa Ceza Mahkemesi huzurunda itham edildi. Ardından, ilk tahkikat duruşmasına başlandı. Yargıç Gökhan Asafouğulları’nın huzurunda görüşülen ilk tahkikat duruşmasında, İddia Makamını temsilen savcı Serhan Bundak, sanığı temsilen ise avukat İbrahim Demirtaş hazır bulundu.

Merkezi Cezaevinde 5 aydan beridir hükümsüz tutuklu olarak bulunan Okumuş mahkemeye bitkin bir halde çıktı.

3 davadan itham edildi

Sanık “eşi Burcu Okumuş’u taammümden öldürme, öldürme ve kanunsuz bıçak taşıma ile ilgili 3 davadan itham edildi. İthamın ardından İddia Makamının ilk tanığı olan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli polis memuru Vedat Bilginaylar, mahkemeye yeminli şahadet verdi.

Boş bira şişeleri emare olarak alındı

Polis memuru Vedat Bilginaylar, olayın gerçekleştiği 18 Nisan 2017 tarihinde, meselenin tahkikat subayı olan Polis Müfettiş Muavini Serkan Bulak’ın direktifi ile Özgür Okumuş’un ikametgahında arama yapılabilmesi için mahkemeden arama emri temin ettiğini ve saat 13.20 ile 13.35 saatleri arasında sanığın evinde yapılan arama sonucunda, 4 tane boş bira şişesinin bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Bilginaylar, konu bira şişelerinin salon kısmında bulunduğunu belirterek, konu bira şişelerini mahkemeye emare olarak sundu.

Bugün devam edilecek

İddia Makamının dünkü duruşmada başka tanık hazır etmemesi üzerine dava tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere bugüne ertelendi.

Diyalog Gazetesi

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