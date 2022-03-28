Ayarı kaçan dünyada “ayar” arayışı 

İki yılı aşkındır devam eden pandemi süreci ve hemen sonrasında patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı, dünyanın ayarlarının değişmesine neden oldu.

Ekonomik durgunluk ekonomik krize doğru gitmeye başladı ve dünyada ham madde ve tarımsal ürünlere erişimde çok ciddi bir kriz yaşanmakta. Özellikle enerji alanında enerjiye ulaşmak öyle kolay olmuyor.

Tüm bu olumsuz durumdan KKTC’de üzerine düşen payı fazlası ile alıyor. Buna ilave olarak yıllardır bir türlü ülkede kuramadığımız sistem sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hal almamıza neden oluyor.

Benzin tedarikçileri yakıt bulu ülkeye getirmekte zorlanıyor. Hali ile haftalardır akaryakıt krizi ile uğraşmak zorunda kalıyoruz. Birde buna denetimsizlik ve devlet otoritesinin başıboşluğunu eklediğinizde sorun daha da karmaşık bir hal alıyor.

Yeni kaynak yaratmak adına hiçbir şey yapılmaz iken (zam hariç) mevcut kaynaklarında kötü kullanılması bizde işleri daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oluyor.

Üstelik hükümet edenlerde bu duruma şuna kadar seyirci kalıyor.

Bakın geçtiğimiz Cuma akşamı Ercan’da sendika greve gitti ve 180 yolcu saatlerce Havalimanında beklemek zorunda kaldı. Bu, bu dönemde turizm sektörüne yapılacak en büyük kötülük olsa gerek.

Benzer eylemler diğer devletin gelir getirecek yerlerine de kanser gibi sirayet etmeye başladı. Haftaya başlarken Gümrüklerde ek mesai yapmama kararı alan Gümrükçüler ve sonrasında onlara dahil olacak diğer kamu kuruluşlarında çalışanlar eklenince devletin dibi delik kovasına suyun akışının durmasına neden olacak.

Çok basit bir hatırlatma yapalım bu noktada, mali yapıdan çok zor günlere giren Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın sonunun hızlanmasına neden olan şey, milli havayolunun son günlerinde ilgili sendikaların sürekli grev yapması ve zararın boyutlarının çok kısa sürede ekonomik olarak döndürülemez duruma gelmesine neden olmuştu.

Yine Lefkoşa Türk Belediyesi’nde de grevler batmakta olan belediyenin batışını en az bir yıl öne almasına neden olmuştu. Milli havayolumuz battı ama LTB halan ayakta kalma mücadelesini sürdürüyor.

Neticede dünya zor bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı akıllı ve hazırlıklı olanlar atlatabilecek. Diğerlerinin bu krizden çıkması öyle pekte mümkün gözükmüyor.

KKTC olarak biran önce yeni kaynaklar yaratmamız gerekiyor, bunlar ile ilgili yasal hazırlıkların tamamlanması ve yatırımcıların önü açılması zaruridir.

Yaşanan hayat pahalığı karşısında yapılacak grevler, ülkenin ekonomik çöküşünü hızlandıracak cinsten olmamalıdır. Devletin gelir kapılarında grevler yapılmamalı ama elbette yaşanan zamlara sendikalar haklı tepkilerini ortaya koymalıdır.

MESAJLAR

Metin ATAN: Sendikalar Cuma günü sahaya inmeye hazırlanıyor. Kamuda örgütlü en büyük sendikalardan bir tanesinin başı olarak burada en büyük sorumluluk her halde sizin üzerinize düşüyor olsa gerek.

Akın MANGA: Memur-Sen’in olağan genel kurulunu geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir katılım ile gerçekleştirmişsiniz ve olağan genel kurulda Hür-İş Federasyonundan çıkma kararı almışsınız.

Orhan YILMAZ: Küba ziyaretiniz sonrasında pek çok yakın dostunuz sizden puro beklemeye başlamış. Eğer tüm dostlarınıza bir tane getirdiyseniz ülkeye bir valiz puro ile gelmiş olmanız gerekiyor.

Mustafa GENÇ: Dünyanın ayarı kaçsa da Allahtan bizim memlekette ayar olmadığı için bu durum sanırsam bizi hiç etkilemeyecek gibi. işin şakası bir yana durum sanıldığından daha da vahim sonuçlar doğurabilir.

Candan AVUNDUK: Çok geçmiş olsun sizde sıranızı salmışsınız büyük salgından. Bir hafta evde istirahat sonrası yeniden mesaiye başlamışsınız. Bu arada sesinizde biraz değişmiş salgın sonrası.

Cafer GÜRCAFER: Tapuda güvenlik nedeni ile binlerce dosya beklerken devletin hala daha borçlanma için arayış içerisinde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mustafa BATURALP: Eski bir sendikacı ve maliyeci olarak grevlerin ülke ekonomisine nasıl bir katkısı olacağını düşünüyorsunuz? Hem hak arayacaksınız hem de devleti zarara sokmayacaksınız? Doğru değil mi?

Erhan ARIKLI: Sosyal medya hesaplarınız çalınmış. Eğer yazışmalarınız birinin eline geçti ise vay halinize. Bu konuda bundan sonra daha dikkatli ve tedbirli olmanız gerekecek.

Hasan UZUN: Cumartesi günü yapılacak MYK seçimleri için aday olmaya karar vermişsiniz ve bu konudaki çalışmalarınıza hız vermişsiniz. Pek çok PM üyesi sizi destekleyeceğini beyan etmiş.

Mustafa ABİTOĞLU: Pakistan ziyaretinizden ziyadesi ile mutlu dönmüşsünüz. Bu arada çok yakında Pakistanlı dostlarınız size iadeyi ziyarette bulunacaklarmış.