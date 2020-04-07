Ayavefe aldı, Özmerter taşıdı

Sağlık Bakanlığı'na bağışlanmak üzere iş adamı Yaşam Ayavefe tarafından satın alınan tıbbi ekipmanlar, bugün iş adamı Mete Özmerter’in özel uçağıyla ülkeye getirildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün canlı yayında; yardımsever bir iş adamı tarafından satın alınan 50 bin cerrahi maske ve 3 bin ‘özellikli’ maskenin özel bir uçakla ülkeye getirildiği açıklanmıştı.



SAĞLIK BAKANLIĞI’NA TESLİM EDİLDİ

Yine iş adamı Yaşam Ayavefe tarafından bağışlanmak üzere alınan 150 koli tıbbi malzeme, 4 Nisan Cumartesi günü Ankara’dan ülkeye tahliye edilen vatandaşlarımızı taşıyan uçakla ülkeye getirilmişti.

Milaya Capital A.Ş. Pinoroza Enterprises Ltd. ve Selin Turizm Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Yaşam Ayavefe tarafından satın alınan tıbbi ekipmanlar, bugün yeniden ülkeye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına teslim edildi.



CUMARTESİ GÜNÜ YENİ EKİPMANLAR GELİYOR



İş adamı Yaşam Ayavefe tarafından Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına verilmek üzere satın alınan yeni tıbbi malzemelerin Cumartesi günü Girne Limanı’nı üzerinden ülkeye ulaşacağı öğrenildi.