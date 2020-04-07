Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Ayavefe aldı, Özmerter taşıdı

Sağlık Bakanlığı'na bağışlanmak üzere iş adamı Yaşam Ayavefe tarafından satın alınan tıbbi ekipmanlar, bugün iş adamı Mete Özmerter’in özel uçağıyla ülkeye getirildi.

07 Nisan 2020 Salı 00:17
1836 Okunma
Ayavefe aldı, Özmerter taşıdı

Sağlık Bakanlığı'na bağışlanmak üzere iş adamı Yaşam Ayavefe tarafından satın alınan tıbbi ekipmanlar, bugün iş adamı Mete Özmerter’in özel uçağıyla ülkeye getirildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün canlı yayında; yardımsever bir iş adamı tarafından satın alınan 50 bin cerrahi maske ve 3 bin ‘özellikli’ maskenin özel bir uçakla ülkeye getirildiği açıklanmıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA TESLİM EDİLDİ

Yine iş adamı Yaşam Ayavefe tarafından bağışlanmak üzere alınan 150 koli tıbbi malzeme, 4 Nisan Cumartesi günü Ankara’dan ülkeye tahliye edilen vatandaşlarımızı taşıyan uçakla ülkeye getirilmişti.
Milaya Capital A.Ş. Pinoroza Enterprises Ltd. ve Selin Turizm Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı iş adamı Yaşam Ayavefe tarafından satın alınan tıbbi ekipmanlar, bugün yeniden ülkeye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına teslim edildi.

CUMARTESİ GÜNÜ YENİ EKİPMANLAR GELİYOR

İş adamı Yaşam Ayavefe tarafından Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına verilmek üzere satın alınan yeni tıbbi malzemelerin Cumartesi günü Girne Limanı’nı üzerinden ülkeye ulaşacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıYaşam AyavefeMete ÖzmerterTıbbi MalzemeKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! ‘Çangar’a özel’ ambulans ihalesi iptal
SON DAKİKA! ‘Çangar’a özel’ ambulans ihalesi iptal
Sağlık Bakan Pilli:"Öğrencilerin testleri negatif" 
Sağlık Bakan Pilli:"Öğrencilerin testleri negatif" 
Gülerman: “Teşekkürler beyaz melekler”
Gülerman: “Teşekkürler beyaz melekler”
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim