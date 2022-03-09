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Ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılması bekleniyor

Akaryakıt ve elektriğe yapılan yüklü zamlar sonrası, gıda ürünlerine de zam gelmeye başlıyor.

09 Mart 2022 Çarşamba 09:38
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Ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılması bekleniyor
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KKTC’de Mart ayı içerisinde ayçiçek yağı fiyatlarına zam yapılması bekleniyor.

TUTDER Başkanı Engin Yeşilada, Rusya-Ukrayna krizi sonrası ayçiçek yağının tonunu 2 bin liraya ithal edeceklerini belirterek, “Tedarikçiye yansıyan bu zam marketlerdeki yağ fiyatlarına da yansıyacaktır” dedi.

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada,yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna krizi sonrası ayçiçek yağının tonunu 2 bin liraya ithal edeceklerini belirterek, marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatlarına da Mart ayı içerisinde zam yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Yeşilada, Rusya-Ukrayna krizinden sonra yurt dışından ithal edilen ayçiçek yağlarının taşındığı gemilerin adaya gelemediğini ama bu sorunun çözüleceğiyle ilgili bilgi aldıklarını söyledi...

Haber- Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c50-EKONOMI/n414157-mart-ayi-icerisinde-aycicek-yagi-fiyatlarina-zam-yapilmasi-bekleniyor

Son Güncelleme: 09.03.2022 10:41
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