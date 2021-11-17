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Aydılatma direğine çarptı

Mutluyaka köyü girişinde yaşanan trafik kazasında 32 yaşındaki kadın sürücü yaralandı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 14:03
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Aydılatma direğine çarptı
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Mutluyaka köyü girişinde bugün saat 12.00’de meydana gelen trafik kazasında, aydınlatma direğine çarparak sol tarafına yatan aracın sürücüsü 32 yaşındaki Selin Kaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Mutluyaka köyü girişinde, Halken Sitesi yakınlarındaki kazada ZMR 674 plakalı araçla seyreden Selin Kaya, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sol yan tarafı üzerine yatarak durabilen araçta yararlanan Selin Kaya’nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Son Güncelleme: 17.11.2021 15:15
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