Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası
Flaş Haber
54'ü yerel 71 pozitif vaka
Kapat

Aydın Akkurt: "Harita Cumhurbaşkanlığı arşivinde yok”

4'üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müsteşarı Hüdaoğlu “Harita, kapalı zarf içerisinde tarafımdan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müsteşarı Okan Donangil’e verildi” iddiasında bulunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Basın-Yayın, Araştırma, Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt açıklama yaparak, "Harita Cumhurbaşkanlığı arşivinde yok" dedi.

25 Nisan 2021 Pazar 20:27
429 Okunma
Aydın Akkurt: "Harita Cumhurbaşkanlığı arşivinde yok”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından BM’ye verilen harita arşivlerimizde yok” açıklamasından sonra Akıncı sessizliğe bürünürken, Akıncı’nın müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu “Harita, kapalı zarf içerisinde tarafımdan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın müsteşarı Okan Donangil’e verildi” iddiasında bulunmuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın, Araştırma, Arşiv Danışmanı Aydın Akkurt ise söz konusu haritanın Cumhurbaşkanlığı arşivinde olmadığını belirtirken, şöyle dedi;  

“Cumhurbaşkanlığı eski müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu yaptığı açıklamada “Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından 2016 yılında Kıbrıs müzakerelerinde BM’ye verilen haritanın kendisi tarafından, kapalı zarf içerisinde şimdiki müsteşar Okan Donangil’e verildiğini” iddia etmiştir.

Bu iddia tamamen gerçek dışı olup, Hüdaoğlu tarafından, Donangil’e söz konusu harita verilmediği gibi, Akıncı döneminde gerçekleşen müzakerelerle ilgili pek çok tutanak ve belge de Cumhurbaşkanlığı arşivinde bulunmamaktadır. Hüdaoğlu tarafından iddia edilenin aksine arşiv belgeleri kapalı zarf içerisinde birilerine verilemez. Bunların imza karşılığında verileceği ve kayıt altına alınacağı yer Cumhurbaşkanlığı arşividir.

Söz konusu harita ile diğer bazı belge ve tutanaklar, ya yok edilmiş, ya da giderken götürülmüştür. Bu konuyla ilgili olarak aylardan beri araştırma ve incelemelerimiz devam ederken, konuyla ilgili yasal işlemler başlatılması için girişimlerimiz de devam etmektedir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CUMHURBAŞKANI TATAR: "DENKTAŞ ÇİZGİSİNDEYİM"
CUMHURBAŞKANI TATAR: "DENKTAŞ ÇİZGİSİNDEYİM"
30 Sivil Toplum Örgütünden Cumhurbaşkanı Tatar’a Destek
30 Sivil Toplum Örgütünden Cumhurbaşkanı Tatar’a Destek
“Talihsiz Açıklaması Kabul Edilemez, Şiddetle Kınıyorum”
“Talihsiz Açıklaması Kabul Edilemez, Şiddetle Kınıyorum”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim