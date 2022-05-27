Aydın'dan Özersay'a ince gönderme

Aydın, Ersan Saner ile kendilerinin hükümet kurması için Türkiye’den kendilerine telkin yapıldığını açıklayan Özersay'a "- O gün ne söylemediniz bunu ?" diye sordu.
Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sine-i Millet kararı alan HP Başkanı Özersay, Ersan Saner ile kendilerinin hükümet kurması için Türkiye’den kendilerine telkin yapıldığını açıklamış...
- O gün ne söylemediniz bunu ?
-O gün neden dönmediniz "sine-i millette" ?
- Neden şimdi açıkladın zamanlama ile murad ettiğiniz nedir?
-Siz bunu, bu topluma şimdi samimiyet ve dürüstlük olarak mı satacaksınız?
diyeceklerim bu kadar ...."