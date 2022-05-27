Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Bir inşaatı çalmadıkları kalmış!
Kendi kendine zarar verdi!
Kendi kendine zarar verdi!
Flaş Haber
Yumurtaya okkalı zam!
Kapat

Aydın'dan Özersay'a ince gönderme

Gündem Kıbrıs Haber Müdürü Çiğdem Aydın, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak HP Genel Başkanı Özersay'a sorular sordu.

27 Mayıs 2022 Cuma 12:36
0 Okunma
Aydın'dan Özersay'a ince gönderme

Aydın, Ersan Saner ile kendilerinin hükümet kurması için Türkiye’den kendilerine telkin yapıldığını açıklayan Özersay'a "- O gün ne söylemediniz bunu ?" diye sordu.

Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sine-i Millet kararı alan HP Başkanı Özersay, Ersan Saner ile kendilerinin hükümet kurması için Türkiye’den kendilerine telkin yapıldığını açıklamış... 
- O gün ne söylemediniz bunu ? 
-O gün neden dönmediniz "sine-i millette" ? 
- Neden şimdi açıkladın zamanlama ile murad ettiğiniz nedir? 
-Siz bunu, bu topluma şimdi  samimiyet ve dürüstlük olarak mı satacaksınız? 
diyeceklerim bu kadar ...."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP Milletvekili Akansoy'dan Net Açıklama
CTP Milletvekili Akansoy'dan Net Açıklama
Uyarı... Elektrik kesintisi yaşanabilir!
Uyarı... Elektrik kesintisi yaşanabilir!
Şimdi de araç sigortalarına zam....
Şimdi de araç sigortalarına zam....










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim