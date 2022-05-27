Aydın'dan Özersay'a ince gönderme

Aydın, Ersan Saner ile kendilerinin hükümet kurması için Türkiye’den kendilerine telkin yapıldığını açıklayan Özersay'a "- O gün ne söylemediniz bunu ?" diye sordu.

Aydın'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sine-i Millet kararı alan HP Başkanı Özersay, Ersan Saner ile kendilerinin hükümet kurması için Türkiye’den kendilerine telkin yapıldığını açıklamış...

- O gün ne söylemediniz bunu ?

-O gün neden dönmediniz "sine-i millette" ?

- Neden şimdi açıkladın zamanlama ile murad ettiğiniz nedir?

-Siz bunu, bu topluma şimdi samimiyet ve dürüstlük olarak mı satacaksınız?

diyeceklerim bu kadar ...."