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Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Aydın Denktaş bu sabah hayatını kaybetti

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:24
Aydın Denktaş hayatını kaybetti

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş bu sabah hayatını kaybetti.

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Aydın Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl annesinin öldüğünü sosyal medya hasabından duyurdu. Ender Denktaş Vangöl, “annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik” ifadelerini kulandı.

Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle bir ay önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımın ardından tedavisine göğüs hastalıkları servisinde devam edilen Aydın Denktaş, geçtiğimiz hafta sonu tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

BRTK

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Son Güncelleme: 02.02.2019 10:49
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberVefatAydın Denktaş
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Vatandaş 2019-02-02 11:45:06

ALLAH RAHMET EYLESIN.

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