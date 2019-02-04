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Aydın Denktaş Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi

Denktaş, Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:01
Aydın Denktaş Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi
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Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. 

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Denktaş, vasiyet ettiği şekilde, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif Denktaş'ın yanına gömüldü. 

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, gelini Müge Denktaş, kızları Değer Denktaş ile Ender Denktaş Vangöl ve torunları, gözyaşları içinde annelerini son yolculuğuna uğurladı. 

Mezarlıktaki törene Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Milletvekilleri Fatih Şahin ve Tuğrul Türkeş, bazı bakan ve milletvekilleri, bürokratlar, askeri erkan, iş insanları, dernek, sendika yetkilileri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
HaberKıbrısGündemLefkoşa KabristanlığıAydın Denktaş
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Kıbrız 2019-02-04 19:07:25

Allah rahmet eylesin.

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Pınar Pircivan 2019-02-04 19:37:55

Allah rahmet eylesin,.degerli eşi ve oğluyla cennetinde kavustursun

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Feridun kemal 2019-02-04 21:03:24

Allah rahmet eylesin. Nur icinde yatsin kktc' nin kurucu annesi. Sn. Eroglu bence!! o kadar laf soyledigi, rahmetli aydin hanimin cenazesine katilmanaliydi diye dusunurum.

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