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Aydın Denktaş solunum cihazından ayrıldı

Dizdarlı: “Birkaç gün daha yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınabilir…”

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:08
Aydın Denktaş solunum cihazından ayrıldı

Zatürree teşhisiyle yaklaşık bir haftadır Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın solunum cihazından ayrıldığı ve kendi başına nefes alabildiği açıklandı.

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, TAK’a yaptığı açıklamada, artık kendi başına nefes alabilen Aydın Denktaş’ın birkaç gün daha yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınabileceğini söyledi.

Dizdarlı, “Yoğun bakımda her zaman hayati tehlike vardır ama Aydın Hanım için risk azaldı” dedi.

Aydın Denktaş, 2 Ocak Çarşamba gününden beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yoğun bakımı servisinde tedavi görüyor.

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Son Güncelleme: 07.01.2019 15:16
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KıbrısGündemHaberDr. Bülent DizdarlıYoğun BakımDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiSolunum CihazıAydın Denktaş
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