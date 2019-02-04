Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Aydın Denktaş, bugün Selimiye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
Aydın Denktaş, 88 yaşındayken 13 Ocak 2012’de hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile 63 yıl evli kaldı.
BRTK
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ı son yolcuğuna uğuruluyoruz…
Aydın Denktaş, bugün Selimiye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.
Aydın Denktaş, 88 yaşındayken 13 Ocak 2012’de hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile 63 yıl evli kaldı.
BRTK