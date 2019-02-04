Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
Günün 4 saati sosyal medyada...
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio itirafı
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio...
Kış yorgunluğundan kurtulmak için bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelmeyin!
Kış yorgunluğundan kurtulmak bunları yapmayın!
Londra Üniversite Akademisi: Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler neden oldu
Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler...
Bilim insanları, kahvaltının zayıflamak için gerekli olduğu efsanesini çürüttü
Kahvaltı zayıflamak için gerekli mi?

Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ı son yolcuğuna uğuruluyoruz…

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:55
Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Aydın Denktaş, bugün Selimiye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

banner41
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Baş Yardımcısı Dr. Adil Özyılkan, Aydın Denktaş’ın, son bir aydır Hastanede tedavi gördüğünü, bir hafta önce çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını belirterek Aydın Denktaş’ın cumartesi günü saat 08:20 sıralarında yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Aydın Denktaş, 88 yaşındayken 13 Ocak 2012’de hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile 63 yıl evli kaldı.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Aydın DenktaşSon YolculukLefkoşa KabristanlığıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı bugün yeniden Lute ile biraya gelecek
Cumhurbaşkanı Akıncı bugün yeniden Lute ile biraya gelecek
Lefkoşa'da motor kazası! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Lefkoşa'da motor kazası! Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Lefkoşa’da kerpiç ev çöktü
Lefkoşa’da kerpiç ev çöktü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim