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Aydın Denktaş uyandırıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş dün akşam uyandırıldı

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:31
Aydın Denktaş uyandırıldı

Salı günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun Bakı servisinde tedavi altına alınan Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş dün akşam uyandırıldı.

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BRT muhabirine açıklama yapan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın uyandırıldığını bugün de solunum cihazından ayrılmaya çalışılacağını kaydetti.

Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın solunum cihazından ayrılacağı süre içerisinde hayati tehlikesinin devam ettiğini kaydetti.

Salı günü akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulmuş; kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edilince, solunum cihazına bağlanıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

BRTK

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Son Güncelleme: 05.01.2019 11:45
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberSolunum CihazıDr. Bülent DizdarlıDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiAydın Denktaş
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