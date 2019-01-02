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Aydın Denktaş yoğun bakımda...

Zatürre teşhisi konulan Aydın Denktaş’ın hayati tehlikesi bulunuyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:45
Aydın Denktaş yoğun bakımda...

Zatürre teşhisi konulan Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş (86), yoğun bakımda.

Dün akşam üstü aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvuran Aydın Denktaş’a zatürre teşhisi konulurken kanındaki iltihabi hücrelerinin çok yüksek olduğu tespit edildi.

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Solunum cihazına bağlanan Aydın Denktaş’ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

TAK muhabirinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı’dan aldığı bilgiye göre, Aydın Denktaş’ın tedavisi yüksek dozda antibiyotik, kalp aritmisi ve böbrek fonksiyonlarını düzenleyici ilaçların verilmesiyle devam ediyor.

Başhekim Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

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Aydın DenktaşYoğun BakımHaberGündemKıbrıs
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