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Aydın Denktaş’ın Tedavisi Sürüyor

Dizdarlı: “Denktaş’ın tedavisi göğüs hastalıkları servisinde sürüyor…”

22 Ocak 2019 Salı 14:20
Aydın Denktaş’ın Tedavisi Sürüyor

Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, zatürree teşhisi nedeniyle 2 Ocak’tan beri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Aydın Denktaş’ın durumuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklama yaptı.

Bir süre yoğun bakımda kalan Denktaş’ın tedavisinin göğüs hastalıkları servisinde sürdüğünü belirten Dizdarlı, zaman zaman solunum sıkıntısı yaşayan Denktaş’a oksijen takviyesi yapıldığını söyledi.

Dizdarlı, Aydın Denktaş’ın ne zaman taburcu olacağına ilişkin soruyu yanıtında, “Aydın Hanımın yaşı ve genel durumu hastanede daha fazla süre tedavi olmasını gerektirebilir. Taburcu olacağı zaman konusunda şu an kesin bir şey söyleyemiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın DenktaşTedaviDr. Bülent DizdarlıDr. Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiHaberGündemKıbrıs
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