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Aydoğan: "Meclis KKTC için kutsal görevler yaptı"

Meclis Başkanı Siber, Türkiye – Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyetini kabul etti...

12 Ocak 2018 Cuma 16:16
Aydoğan: "Meclis KKTC için kutsal görevler yaptı"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye – Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Cemiyet Başkanı Rüşat Aydoğan, Cumhuriyet Meclisi’nin kurulduğu günden bu yana KKTC için kutsal görevler yaptığını belirterek, çok kıymetli ve değerli Devlet adamlarının Meclis’ten yetiştiğini söyledi.

Aydoğan, seçim sonuçlarının tüm KKTC’ye hayırlı olmasını dileyerek yeni kurulacak hükümetin de ülke için güzel işlere imza atacağına inandığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, Meclis’in ülke demokrasinin ve halkın iradesinin yansıdığı kurum olduğuna dikkat çekerek, seçimlerden sonra oluşacak yeni Meclisin  daha verimli bir yapıda olmasını diledi.

Meclisin verimli olmasının halkın mutluluğunun artması anlamına geldiğine işaret eden Siber,  demokrasisi ile her zaman övünen Kıbrıs Türk halkının genel seçimlerde de yine bir demokrasi sınavını başarıyla verdiğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihinde verilen mücadelelerin, bugünün faydalı ve verimli çalışmaları ile anlam kazanabileceğini söyleyen Siber, gelecek ile ilgili bütün güzel umutların gerçekleşmesi için bugün o projelerin yapılması ve çalışılması gerektiğini vurguladı.

Siber, karşılıklı yapılan ziyaretlerin önemine değinerek, ziyaretler vesilesiyle tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin daha iyi görülebileceğini belirtti. 

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