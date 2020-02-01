Aydoğdu ve Cengiz 2 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) – Araçlarındaki eskiden oluşmuş hasarları sigortaya tamir ettirmek için bilinçli kaza yapan zanlılar Barış Umut Aydoğdu Ve Büşra Cengiz tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktarı. Gültuna31 Ocak 2020 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Girne de Zeytinlikköyü Alemdağ sokak içerisinde LS 260 plakalı araç sürücüsüzanlıBarış Umut Aydoğdu (E-23) ve LY 472 plakalı araç sürücüsüBüşra Cengiz (K-22) LS 260 plakalı araçta daha öncedenoluşan hasarı yaptırabilmek amacıyla bilerek ve isteyerek LS260 plakalı aracın ön kısmı ile LY 472 plakalı araçın arka kısmına çarptırıp bir kaza olduğunu, ve tüm hasarların o esnadameydana geldiğini kaza mahalline gelen GPM Trafik şubesiekiplerine yeni yapmış gibi göstermeye çalışarak ammefesatçılığı yaptıklarını mahkemeye aktardı. Polis her iki şahıs aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçu itirafettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürüttüğümüz tahkikatın yeni başladığını ve zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini, alınacak olan ifadeler ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.