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Aygın: “Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz”

Girne Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Sümer Aygın, “Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz” dedi.

19 Haziran 2018 Salı 23:26
Aygın: “Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz”

Girne Bağımsız Belediye Başkanı Adayı Sümer Aygın, “Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz” dedi.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Sümer Aygın, 2014 senesinde verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını savunarak, yapılan işlerin eksik ve yanlış yapıldığını, verilen sözlerin tutulmadığını, bir dört sene daha Girne’nin bu şekilde, bu yönetime teslim edilemeyeceğini ileri sürdü.

2014 senesinde mevcut yönetimin kitapçığında bulunan projelerin hiçbirini tam olarak gerçekleştirilmediğini belirten Sümer Aygın, 2014 - 2018 yılları içerisinde yolsuzlukları olduğunu öğrendiğini iddia etti.

Aygın, Girne Belediyesi içerisindeki personele seçim ile ilgili baskı yapıldığını da ileri sürdü.

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Sümer Aygın,  şuandaki durumda yönetim kadrolarının bomboş olduğunu, belediyenin başıboş bir şekilde işlevsiz kaldığını, 2014 yılı seçimlerinde de kendilerine karşı farklı kaynaklar tarafından çeşitli oyunlar oynandığını savundu.

Aygın, “Biz bunların hepsini aştık. Kimse bizi parti veya benzeri konular ile meşgul etmesin. Biz önümüzdeki süreçte nasıl hizmet vereceğimizin hesabını yapıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz dört yıl için açıklamada bulunan Aygın, şunları öne sürdü:

“2014-2018 yılı Girne için büyük kayıp olmuştur. Kişisel ve şahsi çıkarları üzerinden belediye kaynaklarından zarar görecek şekilde usulsüz faydalanılmıştır. Bu durum artık sürdürülemez bir hal almıştır. Yönetime tekrar geldiğimiz andan itibaren yapacağımız iki şey; Girne Belediyesi’nin yapısal sorunlarını gidermek ve kaynakların kullanımını düzenlemek ve Girne sınırları içerisinde mevcut ihtiyaçların giderilmesi için projeleri hayata geçirmek meseleleridir ve bunlar  ivedilikle yapacağımız konulardır. Ancak en önemli meselelerden birisi, bugün bazı basın kaynaklarında çıkan ihale yolsuzlukları ve gücün kötü kullanımı ile ilgili iddiaların araştırılmasıdır. Mevcut yönetim, Girne’nin  geleceği noktayı kestirmemiştir. İhtiyaçlar  ile ilgili  tespitleri yanlış yaparak ve kaynakları yanlış kullanarak, Girne’nin bugünkü sorunlarına sebep olmuşlardır. “

Sokakta ve yapılan araştırmalarda önde olduğunu ve bu yüzden çevresinde kendisine destek verenlerin sindirilmeye çalışıldığını savunan Aygın, “Bunlar benim şahsi fikir ve  söylemlerim değil. Herkes bugün sosyal medya üzerinden yazılanları takip edebilir. Ancak şunu söylemek isterim ki; bu seçimi kazanacağız. Aldığımız bilgiler bu yöndedir.”

 25 Haziran sabahı, yeniden, huzurlu bir şehir ve huzurlu bir belediye inşa edileceğini kaydeden Aygın, “Bağımsızız ve herkese eşit mesafedeyiz. Kimse seçimden endişe etmesin. Bu  bize göre Girne’nin ve Girneli’nin tek kazanan olacağı bir seçim olacaktır. İbreler bizim bu seçimden yüzümüzün akı ile çıkacağımızı gösteriyor ve öyle de olacaktır” dedi.

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