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Aygın, KTZEO yetkilileriyle görüştü

Girne Belediyesi bağımsız belediye başkan adayı Sümer Aygın, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) yetkilileriyle bir araya geldi.

12 Haziran 2018 Salı 20:34
Aygın, KTZEO yetkilileriyle görüştü

Sümer Aygın Seçim Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Girne’de yaşayan ve iş hayatlarını Girne’de sürdüren esnaf ve zanaatkarların sorunlarına hakim olduklarını belirten Aygın, geçtiğimiz dört yıl içerisinde koşulların iyileştirilmesi için şu anki yönetimin hiçbir çaba sarf etmediğini savundu.

Aygın, kendilerinin göreve gelir gelmez şehirdeki ticari hayatın tekrar canlanmasına yönelik hazır projelerini hayata geçireceklerini ifade ederek, çarşı merkezinin yayalaştırılmasını ve daha işlek bir hale getirilmesini hedeflediklerini aktardı.

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Ülke ekonomisinin kötüye gittiğini ve Girne’deki esnafın bu durumdan nasibini aldığını söyleyen Aygın, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile ortak çalışmalarını ileri bir noktaya taşıyarak onların ihtiyaçları temelinde adımlar atacaklarını kaydetti.

Sanayi bölgesinin koşullarının iyileştirilip, çalışma refahının artırılması için mevcut düzenin ve yapıların acilen tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Aygın, şehir merkezinde dağınık olarak çalışan zanaatkarları tek bir çatı altında aynı bölgede toplamanın mümkün olabileceğini söyledi.

24 Haziran seçimlerinden sonra göreve geleceklerine güvenlerinin tam olduğunu belirten Aygın, bölgede iş yapan ve çalışan esnaf ve zanaatkarlarla düzenli toplantılar gerçekleştirerek, onların ihtiyaç duydukları şartların yaratılması yönünde önemli adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 12.06.2018 20:35
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