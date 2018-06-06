Aygın, Oğuz Veli Ortaokulu’nda

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sümer Aygın, Oğuz Veli Ortaokulu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Aygın’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Oğuz Veli Ortaokulu Müdürü ve öğretmenleri ile bir araya gelen Aygın, Girne için neden bir kez daha aday olduğunu anlatarak, Girne‘nin görünen durumunun ve kendi başkanlığından sonra üzerine hiç birşey konulmamasının acısını yaşadığını belirtti.

Görüşmede, Oğuz Veli Ortaokulu’nun sorunları da görüşülürken, çocuklara daha iyi bir ortam sunmak ve sosyal çevreleri arttırmak amacı ile neler yapılabileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Aygın, yeniden belediye başkanlığına seçildiği takdirde, Girne‘de gerçekleştirmek istediği projeleri müdür ve öğretmenler ile paylaşırken, okulların ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik tüm çalışmaların tekrar gündeme alınacağının da altını çizdi.

Daha iyi bir Girne için; saygın bir Girne için tekrar bu yolda olduğunu belirten Aygın, desteklerini esirgemeyenlere de teşekkürlerini iletti.

(AK/HÖ)

