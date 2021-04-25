Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 13.00 sıralarında Aygün’de , Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.A.’nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 42 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
Aygün köyünde uyuşturucu operasyonu
Aygün köyünde, tasarrufunda 42 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklandı.
25 Nisan 2021 Pazar 11:06
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