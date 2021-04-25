Aygün köyünde uyuşturucu operasyonu

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 13.00 sıralarında Aygün’de , Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu B.A.’nın (E-25) tasarrufunda yaklaşık 42 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.