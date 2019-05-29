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Aygün Spor Kulübü, Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

Sadıkoğlu, tüm sporcuları tebrik etti. 

29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:36
Aygün Spor Kulübü, Sadıkoğlu’nu ziyaret etti
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Aygün Spor Kulübü, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, KKTC Bilardo Federasyonu Bilardo Ligi’nde oynadığı 12 karşılaşmanın 2’sini beraberlik 10’unu ise galibiyetle tamamlayarak büyük bir başarı elde eden Aygün Spor Kulübü yönetici ve sporcuları beraberlerinde getirdikleri, 2017-2018 yılı kupasıyla Başkan Sadıkoğlu’na, kulüplerine yaptığı maddi ve manevi destekten ötürü teşekkür etti.

Öte yandan Aygün Bilardo Takımında oynayan Rüstem Aygünlü ve Emir Konuklu, milli sporcu olarak Ağustos ayında Hollanda’nın Eindhoven kentinde yapılacak Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda KKTC’yi temsil edecek. 

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Bilardo Takımı ayrıca Pazartesi günü oynanacak Federasyon Kupası’nda final karşılaşmasında ter dökecek.

SADIKOĞLU: “BU BAŞARI TÜM İSKELE’NİN”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Aygün Spor Kulübü’nün başarısına ve haklı gururuna ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Spora ve sporcuya ayrıca önem verdiklerini ifade eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak katkılarının devam edeceğini vurguladı. “Bu başarı hepinizin, tüm İskele’nin” diyen Sadıkoğlu, tüm sporcuları tebrik etti. 

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Son Güncelleme: 29.05.2019 16:38
Anahtar Kelimeler:
AygünGündemKıbrısHaberİskele
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