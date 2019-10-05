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Ayia Napa Manastırı'ndaki kazılarda önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktı

Ayia Napa Manastırı'nda geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları çerçevesinde yapılan kazılarda, önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktığı bildirildi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:03
Ayia Napa Manastırı'ndaki kazılarda önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktı

Fileleftheros gazetesi, Berlin Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yapılan kazı çalışmalarında insan kalıntıları, antik paralar ve farklı stillerde kilden yapılmış nesneler bulunduğunu yazdı.

Gazete, kazı çalışmalarında bulunan insan kalıntılarının, bölgenin mezarlık olarak da kullanıldığına işaret ettiğini kaydetti.

Haberde, kazı çalışmalarında 18 yaşından küçük olan ve normal şekilde gömülmemiş olup toplu mezara gömülmüş gibi görünen 3 insan kalıntısı bulunduğundan da bahsedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayia Napa Manastırı
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