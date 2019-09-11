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Ayine geldi, Okula Saldırdı İddiası

Akdoğan’da  bulunan Meryem Ana Kilisesi'ne 45 yıl sonra ayin için gelen Rumlar'dan bir kişi Akdoğan İlkokulu'na saldırdığı iddia edildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:26
Ayine geldi, Okula Saldırdı İddiası

Akdoğan’da  bulunan Meryem Ana Kilisesi'ne 45 yıl sonra ayin için gelen Rumlar'dan bir kişi Akdoğan İlkokulu'na saldırdığı iddia edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde söz konusu kişinin okuldaki Türk bayrağını, Atatürk ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş fotoğraflarını çaldığı görülüyor

Okul müdürü ve bölge halkı olaya büyük yepki gösterirken güvenlik kamerası kayıtları polis tarafından inceleniyor.

Olaya tepki gösteren bir vatandaşın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:

45 yıl sonraki Akdoğan'daki ayinden geriye kalanlar. Evet Okulumuz avlusundaki Atatürk büstündeki Türkiye Cumhuriyeti Bayrağımıza ayine gelen Rumlardan birisi tarafından el uzatıldı, gönderden indirildi ve alındı. Yine okulumuz koridorlarındaki Camlı olan Atatürk pano ve Liderlerimize ait panolara el uzatıldı ve Kurucu Cumhurbaşkanımızın A3 büyüklüğündeki pvc kaplı fotoğrafı aynı Rum şahıs tarafından panodan alındı. Gerekli kamera kayıtları ve fotoğrafları gerekli mercilere verildi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızla, Dışişleri Bakanlığımıza, Polis Genel Müdürlüğüne gerekli yazılarımızı yazdık. Sizce bunlardaki zihniyet değişti mi? Hiç sanmam. Şunu da belirteyim ki Sözer Özkaramehmet bulunduğu yerde siyaseten bulunmaz. İnsanlarla münasebeti de siyaseten değildir. Bu gibi olaylarda duruşumuz nettir. Bu olayla ilgili de kimse bize görüntüleri ver da bu olayı örtbas edelim demedi, deyemez. Bu işi Akdoğanda siyasete dökmeyin. O benim dışımda olan bir şeydir. Bu işin Bayrak, devlet, bağımsızlıkla ve milli değerlerle alakası vardır. Akdoğan'da açıklama bekleyenlerin bilgilerine önemle duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Akdoğan
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Nacizane 2019-09-11 10:46:35

Bu tipler azınlıktır çoğunluğa mal edilemez desek bile, yapan kişi için gereği yapılıp, aldığı değerler iade edilmezse, bu gibi ayinlere müsade edilmemesi gerekir..diye düşünüyorum.

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