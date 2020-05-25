Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

AYIP!

Gazimağusa'da bugün öğle saatlerinde yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:31
2386 Okunma
AYIP!

Gazimağusa'da bugün öğle saatlerinde yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. Pınar Market civarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu bir kadın özel aracı içerisinde bulunan boş pet şişeleri yolun ortasına bıraktı. Bölgedeki vatandaşların uyarılarını dikkate almayan ve çöplerini yolun ortasında bırakarak oradan ayrılan kişiye vatandaşlardan tepki yağdı.

Gündem Kıbrıs Özel Haber

Son Güncelleme: 25.05.2020 13:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2020-05-25 13:47:54

Şimdi onu alıp kafasına vursan suç sayılır :)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ertaç 2020-05-25 15:21:18

Yabancı uyruklu kadın ülkesinde bunu yapabilirmi acaba ? Fantazi yapmış

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Sertaç 2020-05-25 15:23:16

Derhal Tuzla yakalanıp Tuzla bölgesine getirilsin.Ve sinekler tarafından katledilsin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 2020-05-25 13:15:59

Plaka ortada Çevre dairesi haberi ihbar kabul edip ceza kesebilir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2020-05-25 13:22:11

PLAKA NO: RF 905

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hasan 2020-05-25 15:08:42

Ben GMB belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışıyorum iyiki böyle bir olaya şahit olmadım Allah muhafaza neler olabileceğini inanın kestiremiyorum, inşAllah da bana denk gelmez böyle pislikler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Deport 2020-05-25 15:24:50

Atın ülkeden leşi, pislik.. atmszsanız Cumhuriyet değiliz demekdir!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Mehmet Ceyhan'ı arama çalışmaları sürüyor
Paşaköy'de yangın
Paşaköy'de yangın
Türkmenköy’deki yangınla ilgili flaş gelişme: Yardım etmek isterken, canından etti!
Türkmenköy’deki yangınla ilgili flaş gelişme: Yardım etmek isterken, canından etti!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim