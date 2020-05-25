Gazimağusa'da bugün öğle saatlerinde yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti. Pınar Market civarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu bir kadın özel aracı içerisinde bulunan boş pet şişeleri yolun ortasına bıraktı. Bölgedeki vatandaşların uyarılarını dikkate almayan ve çöplerini yolun ortasında bırakarak oradan ayrılan kişiye vatandaşlardan tepki yağdı.
Gündem Kıbrıs Özel Haber
Son Güncelleme: 25.05.2020 13:46
Şimdi onu alıp kafasına vursan suç sayılır :)
Yabancı uyruklu kadın ülkesinde bunu yapabilirmi acaba ? Fantazi yapmış
Derhal Tuzla yakalanıp Tuzla bölgesine getirilsin.Ve sinekler tarafından katledilsin.
Plaka ortada Çevre dairesi haberi ihbar kabul edip ceza kesebilir.
PLAKA NO: RF 905
Ben GMB belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışıyorum iyiki böyle bir olaya şahit olmadım Allah muhafaza neler olabileceğini inanın kestiremiyorum, inşAllah da bana denk gelmez böyle pislikler.
Atın ülkeden leşi, pislik.. atmszsanız Cumhuriyet değiliz demekdir!