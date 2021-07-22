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Aykut Erten, 21 günlüğüne cezaevine gönderildi

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Gönyeli’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Aykut Erten dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Temmuz 2021 Perşembe 12:35
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Aykut Erten, 21 günlüğüne cezaevine gönderildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Murat Plevne olayla ilgili bulguları aktardı.
Plevne huzurda bulunan zanlı Aykut Erten’in “Şiddet kullanma tehdidi, Ciddi darp ve rahatsızlık suçlarına
methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlı Erten’in 19 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.1 raddelerinde
Gönyeli’de ikametgahının yatak odası içerisinde eşi B.E ile bulundukları esnada adı edileni kıskandığı
gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmaya müteakip elleri ile 3 kez başına tokat vurmak sureti ile darp ettikten
sonra adı edilene hitaben "Sen ne işler çeviriyorsun, eve kimi alıyorsun, Seni bıçakla deşecem, senin sonun
ölüm seni bu gece öldürecem" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra B.E eşi zanlı Aykut
Ertem’in kendisini öldürmesinden korktuğu için ikametgahlarının mutfak kısmına giderek toplam uzunluğu
22.5 cm, ağız uzunluğu ise 10 cm olan bıçağı "Sen öldürmeden ben kendimi öldürecem" diyerek bıçağı sağ
karın boşluğuna sokarak kendi kendisini yaralamıştır. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı
Aykut Erten'den olayla ilgili izahat istendiğinde "Ben Adanalıyım, ben Adana’da bu pisliklerden kurtulmak
için geldim karımı mı dövecem karımı mı bıçaklaycam lan ben" demek sureti ile yüksek sesle bağırıp
çağırdığı esnada "rahatsızlık" suçunu da işlemiştir.
Polis memuru Murat Plevne müştekinin müşteki aynı gün Lefkoşa Devlet Hastahanesi cerrahi servisinde
ameliyata alınmış ve halen daha tedavi görmekte olduğunu ve yapılan kontrolde karın boşluğunda 2 cm kesi
ve karaciğerde yırtık olduğu öğrenilmiştir. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın
tamamlandığını ve zanlının ülkemize 90 gün turist vizesi ile geldiğini ancak sürenin dolduğunu belirterek bu
bağlamda zanlının statüsü de dikkate alınarak uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Mine Ozankaya ileride görüşülecek davasında hazır olması
maksadı ile 21 gün süre ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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