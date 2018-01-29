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Aylardır aranıyordu, çay bahçesinde yakalandı

Bulut İnşaat’ın sahibi Temel Bulut, üç gün önce İstanbul’da bir çay bahçesinde yakalandı. Bulut, mahkemece tutuklandı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:28
Aylardır aranıyordu, çay bahçesinde yakalandı
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Türkiye’de teslim etmesi gereken binlerce konutu teslim etmeyerek hakkında "dolandırıcılık" suçundan tutuklama kararı çıkarılan, ancak KKTC'de "yurttaşlık" verilen, geride çok sayıda mağdur bırakan Temel Bulut tutuklandı. 

2011 yılında inşaat sektörüne giren, Dikmen bölgesinde Eviva Lavinium Sitesi’ni satın alarak teslim etmesi gereken yüzlerce evi teslim etmeyen, inşaat müteahhitleri ve birçok esnafı da ödemeyerek adadan kaçan Temel Bulut, ardında 600’e yakın mağdur bıraktı.

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Hakkında ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan 910 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Bulut İnşaat’ın sahibi Temel Bulut tutuklandı.

Hakkında ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan 910 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Bulut İnşaat’ın sahibi Temel Bulutve Mine Bulut için Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Temmuz 2016'da duruşmalardan kaçtıkları gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı.

Mine Turgut, 1.5 yıl önce tutuklandı. Yakalama kararıyla aranan Temel Bulut, 26 Ocak 2018’de bir çay bahçesinde polis tarafından yakalandı. Ağır ceza mahkemelerin bir çoğunda davaları bulunan Bulut İnşaat sahiplerinin Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de 130 mağdurun şikâyetçi olduğu bir dosyası var.  Temel Bulut, bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesinin mevcudiyeti, kuvvetli suç şüphesi ve müşteki sayısını göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

BULUT SAVUNMA YAPMAK İSTEDİ, AVUKATI MÜDAHALE ETTİ

Tutuklamaya karşı savunması sorulan Temel Bulut, “Savunma yapmak istiyorum. 900 mağdur var, 300’ü bana dava açtı” diyerek savunma yapmak istediğini söyledi. Ancak Bulut'un avukatları müdahale ederek ayrıntılı savunma yapılabilmesi için mahkemeden süre talebinde bulundu.

‘İNSANLAR TEMEL BULUT’U GÖRÜNCE GALEYANA GELECEK’

Bulut’un avukatı ayrıca gelecek celse müvekkilinin duruşmaya getirilmeyerek savunmasının SEGBİS yöntemiyle alınmasını istedi. Gerekçesini ise şöyle açıkladı: “İnsanlar burada Temel Bulut’u görünce galeyana gelecek ve yargılama yapmak mümkün değil. Bu dosyanın birçok mağduru var. Ödemelerle ilgili de ayrıntılı savunma yapacağız. Bu nedenle mahkemeden bize savunma için süre verilmesini talep ediyoruz.”

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN SEGBİS YÖNTEMİYLE KATILACAK

Talebi yerinde gören mahkeme de, Bulut’un gelecek celse duruşmaya getirilmeyerek cezaevinden SEGBİS yöntemiyle savunmasının alınması yönünde karar verdi. Tutuklama kararının ardından Temel Bulut, Metris Cezaevine gönderildi.

8 BİNE YAKIN MAĞDUR VAR

Bulut İnşaat’ın projelerinden ev alan kişilerden 130’u Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma sonunda hazırladığı fezlekeyi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Başsavcılık hazırladığı iddianamede, Temel Bulut, oğulları Özkan Oral Bulut ve Volkan Vural Bulut, gelini Ecem Bulut, yeğeni Alper Fatih Bulut ile Mine Turgut’un “Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan yargılanmaları için dava açtı.

Aynı konuyla ilgili Bakırköy Adliyesi’nin ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinde birçok dosya bulunuyor. Mağdur avukatlarının duruşmalardaki beyanlarına göre ailelerle birlikte 8 bine yakın mağdur bulunuyor.

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