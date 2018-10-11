Ayluga Göleti’nde çevre temizliği yapıldı

“Ayluga Doğal Yaşam Parkı” projesinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi kapsamında saat 08.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlikle, bölgenin korunması, halk tarafından kullanılabilmesi ve tanıtılmasının amaçlandığı bildirildi.



ARTER: “UMARIM BİR DAHAKİ GELİŞİMİZDE ÇÖP OLMAZ”



Gazimağusa Belediyesinden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, Ayluga Göleti’nin Gazimağusa’nın nefes aldığı bir bölge olduğunu ifade ederek, bu çevrenin atıl olmasının, çöplük halinde görülmesinin üzücü olduğunu belirtti.



Temizlik yapıldıktan sonra bu hassasiyeti taşımayan insanların aynı yerleri gelip kirlettiğine dikkat çeken Arter, “Sonra da ‘belediye işini yapmıyor’ oluyor, bizim görevimiz temizlemektir ama bir vatandaşlık görevi olarak da insanların çevreyi kirletmeme bilincine sahip olması gerekir, umarım buraya bir dahaki gelişimizde çöpler hiç olmaz” ifadelerini kullandı.



Etkinlikte, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Mağusa Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Naciye Doratlı da yaptıkları konuşmalarda, çalışmaları ve amaçlarıyla ilgili görüş ve düşüncelerini paylaştı.