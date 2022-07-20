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Aynı kuyuya düşen gufi ve köpek yavrusu kurtarıldı!

Sandallar köyündeki Şehitler Müzesi bahçesinde bulunan bir kuyuya düşen gufi ve köpek yavrusu, Yaban Hayat Kurtarma ekibi ile Geçitkale İtfaiyesi ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:05
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Aynı kuyuya düşen gufi ve köpek yavrusu kurtarıldı!
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Gufi ve köpek yavrusu, Sandallar köyündeki Şehitler Müzesi bahçesinde bulunan bir kuyuda mahsur kalmıştı…

Konuyla ilgili Taşkent Doğa Parkı’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“1190 Yaban Hayat Destek Hattı’na gelen çağrı, Sandallar köyündeki Şehitler Müzesi bahçesinde bulunan bir kuyuya düşen köpeği çıkarmak için giden Geçitkale İtfaiyesi ekiplerinin kuyunun içinde köpek yavrusuyla birlikte Kıbrıs engereğini de fark etmeleri bu yüzden köpeğe müdahale edemedikleri şeklindeydi.”

Açıklamada, Yaban Hayat Kurtarma ekibi ile Geçitkale İtfaiyesi ekibinin vakit kaybetmeden harekete geçtiği, başarılı bir operasyon sonucunda yavru köpek ve yılanın kurtarıldığı bildirildi.

Yavru köpekte ufak tefek sıyrıklar olduğu belirtilen açıklamada, “Köpeğin ısırılmamış olması büyük şans” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, köpeğin sahiplendirildiği, yeni sahibi tarafından kontrolleri yapılmak üzere veteriner hekim kliniğine götürüldüğü açıklandı.

Yılanın ise kontrolleri yapılıp doğaya geri dönmek üzere rehabilitasyon merkezine getirildiğinin belirtildiği açıklamanın devamı şu şekilde:

“Üzeri açık kullanılan/kullanılmayan kuyuların birçok canlı için tehlike yarattığı aşikardır. Duyarlı davranarak, üzeri açık kuyularımızın üstünü delik kalmayacak şekilde kapatmamız, bu tür istenmeyen durumların yaşanmasının önüne geçecektir.

Geçitkale İtfaiyesi’ne hızlı, doğru müdahalesi ve desteği için teşekkür ederiz.”

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