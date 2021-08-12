Ayranı yok içmeye tahtırevanla gider…..

Maliye Bakanımız Dursun Oğuz beraberinde kalabalık bir heyet ile Ankara yollarına revan oldu. Konu malum, kasada kuruş para kalmadığı için Ankara’dan biraz daha para bulabilme umudu ile bu ziyaret gerçekleştiriliyor.

Ankara’dakiler öfkeli, zira ne bu hükümet nede bundan önceki hükümetler yapılan Ekonomik antlaşmalara sadık kalmadılar.

Belediyeler Yasası, Özelleştirmeler gibi pek çok konuda bugüne kadar “tamam” diyen KKTC makamları her seferinde Ankara’yı kandırmayı başardı nasılsa…

Ama artık deniz bitti. Bu sefer iş hayli zor gözüküyor ve gerçekten de Maliye sıfırı tüketti. Özellikle pandeminin getirdiği olumsuzluklar devlet hazinesini iyice zarara soktu.

Ama tüm bu olumsuzluklar yaşanırken KKTC’de har vurup harman savurmaya da son sürat devam ediyoruz. Öyle ki Girne’nin en güzel yerini 49 yıllığına yılda 1 ABD doları üzerinden bazı askerlere milyon sterlin değerinde villa yapılsın diye kiraya verebiliyoruz.

100 küsur villa yapılacak ve yılda sadece 1 ABD doları ödenecek devlete. 49 yıl sonunda devletin kasasına sadece 49 ABD doları girecek.

Şaka değil. Keşke şaka olsa. Zaten bu konudaki haberleri günlerdir Gündem Kıbrıs’ın manşetlerinde okuyorsunuz. Bugün Sivil Toplum Örgütlerinden bazıları bu konu hakkında ara emri alınması için mahkemelerimize başvurdu.

Ama güzelim Girne dağları bu arada tıraş edildi bile. Yeşillik gitti yerine tıraşlanmış Girne dağları kaldı geriye.

Ne için? yılda 1 ABD doları için.

Yahu ayıptır. Bari 100 villa sahibi aylık bin dolar falan verse de bu zavallı devletin kasasına birkaç kuruş girse.

Bir yandan kasada para yok diye devletin Maliye Bakanı Ankara yollarına revan oluyor diğer yandan cevizcinin çuvalından dağıtmaya devam ediyoruz.

Türk Toplumu askerini sever, ataerkil bir toplumuz. Elbette askerimize her şey yakışır ve feda olsun ama yapılan ne bir kışla ne bir hastane nede asker ailelerini yararlanacağı bir sosyal tesis.

Üç beş tane FETÖ emeklisi askere kıyak geçmekten başka bir şey değil bu. Üstelik milyon sterlin değerinde bir kıyaktan söz ediyoruz.

Daha bu ülkede elinde puanı olan onlarca mağdur kendi insanımız dururken yapılıyor bu. Neymiş efendim “aidiyet duygusu” kazandırılacakmış.

17 yaşında geldim bu adaya, askerliğimi burada yaptım. O zaman benim de aidiyet duygularım için KKTC Hükümeti bana da deniz kenarında bir koy armağan etsin yıllığı 1 ABD dolarına.

Devlet vatandaştan istimlak ettiği yerlerin parasını yıllardır ödeyemiyor ama devlet malını yıllık 1 Dolardan kiraya verebiliyor. Ne ala…

Adalet neresinde bu işin?

Bir yandan birilerine ülke peşkeş çekiliyor diğer yandan Ankara’dan para dilenmek için ülkenin Maliye Bakanını Ankara’ya gönderiyoruz.

Ankara’dakiler demiyor mu? “ayranız yok içmeye tahtırevanla gidiyorsunuz……..