Ayrelli, sofralardaki yerini aldı

Yılın bu mevsiminde doğada oldukça sık yetişen bitkilerden biri de ayrelli... Bir diğer adıyla kuşkonmaz...

İlaçsız, hormonsuz ve tamamen doğal olan ayrellinin son derece sağlıklı olduğunu BRT’ye anlatan Kilitkaya’da sakin Altan Kilitkayalı, Kıbrıs Türk kültürünün olmazsa olmazlarından birinin de ayrelli olduğunu kaydetti.

Genellikle çalıların arasında insan eli değmeden doğada yetişen ayrellinin idrar temizlemeye yardımcı olduğunu söyleyen Kilitkayalı, ayrelli toplamanın ve pişirmenin püf noktalarını da anlattı.