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Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti

Girne’de ayrı yaşadığı eşini telefonda arayarak rahatsız eden C.G, şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 08:27
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Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti

(Kamalı Haber)

Girne’de ayrı yaşadığı eşini telefonda arayarak rahatsız eden C.G, şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan, zanlının Girne’de ikamet eden ayrı yaşadığı eşine telefonda tehdit ettiğini söyledi.

Zanlının eşine hitaben “İstediğimi yaparım, seni olduğun yerden aldırtırım” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydeden Artan, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını belirtti.

Artan, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının eşine karşı daha önce de benzer suçlar işlediğini ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 75 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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