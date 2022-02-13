Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı,...
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Lefkoşa'da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi devam ediyor
Lefkoşa'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsünün...
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo küveti altında silah bulundu
Falyalı ve Demirtaş cinayeti: Banyo...
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık mahkemeye çıkarıldı
Falyalı’nın korumaları Gülce ve Işık...

Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!

Lefkoşa'da meydana gelen "Telefonda tacizlik”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, ile “İtale-i lisan" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.G. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Şubat 2022 Pazar 16:19
470 Okunma
Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!
banner108

(Kamalı Haber) 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, zanlı Berekat Göl’ün “Telefonda tacizlik”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, ile “İtale-i lisan" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Yavuz, zanlının 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 23.00 raddelerinde baldızının çocuğunun çocuğuna vurduğu gerekçesiyle ayrı yaşamakta olduğu eşi S.G’yi telefonla arayarak küfür edip telefonda taciz ettiğini belirterek, zanlının daha sonra müştekinin kaldığı ikametgaha gidip kapıyı elleri ve ayaklarıyla tekmeleyerek uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu kaydetti. Zanlının kapıya vurduğu sırada bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığını dile getiren Yavuz, daha sonra söz konusu ikametgah içerisinde kalmakta olan eşine, baldızına ve bacanağına küfürler savurarak “İtale-i lisan” suçunu işlediğini ifade etti. Yavuz, zanlının 13 Şubat 2022 tarihinde, derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında zanlının ülkedeki statüsünün araştırılacağına ve alınacak ifadelerin söz konusu olduğuna dikkat çeken Yavuz, serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 2 gün tutukluluk emri talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı da söz hakkı alarak, telefonla aradığını ama küfür olaylarını karşı tarafın başlattığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının aleyhine 2 günlük tutukluluk emrini verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra'da anlamlı anma
Londra'da anlamlı anma
Yurt odasında kendi kendini yaraladı
Yurt odasında kendi kendini yaraladı
Dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motor sürücüsü yaşamını yitirdi
Dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motor sürücüsü yaşamını yitirdi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim